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2019 seçim sonuçları: Anbean oy oranları… 31 Mart 2019 seçimlerinde kim önde? Hangi parti kazandı?

Yerel seçim heyecanı Türkiye'yi sardı! Türkiye'de yaşanan mahalli seçim heyecanında oylama işlemleri tamamlandı ve sayımlara geçildi. Sayım işlemlerinin başlamasıyla oy oranları ve seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hangi parti önde? Hangi ili kim kazandı? İşte oy oranları...

19:58 -
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2019 seçim sonuçları: Anbean oy oranları… 31 Mart 2019 seçimlerinde kim önde? Hangi parti kazandı?

Türkiye bugün sandık başına giderek yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı. Sandıkların kapanmasıyla sayım işlemine geçildi. Seçim sonuçları adım adım açıklanmaya devam ederken oy oranlarındaki değişim sürüyor. Seçim sonuçlarına göre Türkiye genelinde hangi parti önde? İşte Türkiye geneli oy oranları ve kim kazandı sorusunun cevabı…

ANKARA

Ankara’dan seçim sonuçları için sayılan oyların verileri adım adım geliyor. Yerel seçim sonuçları gelmeye devam ederken Anadolu Ajansı’nın sonuçlarına göre CHP adayı Mansur Yavaş yarışta öne geçti.

İSTANBUL

2019 yerel seçimlerinde birbirinden ilginç sonuçlar gelmeye devam ediyor. İstanbul’da saat 19:50 itibariyle açılan sandık oranlarına göre Binali Yıldırım önde olsa da oy deposu olan ve CHP’nin açık ara önde olduğu ilçelerde sandıklar açılmaya devam ettikçe farkın kapanmaya başladığı görülüyor.

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