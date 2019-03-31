2019 seçim sonuçları: Anbean oy oranları… 31 Mart 2019 seçimlerinde kim önde? Hangi parti kazandı?

Türkiye bugün sandık başına giderek yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı. Sandıkların kapanmasıyla sayım işlemine geçildi. Seçim sonuçları adım adım açıklanmaya devam ederken oy oranlarındaki değişim sürüyor. Seçim sonuçlarına göre Türkiye genelinde hangi parti önde? İşte Türkiye geneli oy oranları ve kim kazandı sorusunun cevabı…

ANKARA

Ankara’dan seçim sonuçları için sayılan oyların verileri adım adım geliyor. Yerel seçim sonuçları gelmeye devam ederken Anadolu Ajansı’nın sonuçlarına göre CHP adayı Mansur Yavaş yarışta öne geçti.

İSTANBUL

2019 yerel seçimlerinde birbirinden ilginç sonuçlar gelmeye devam ediyor. İstanbul’da saat 19:50 itibariyle açılan sandık oranlarına göre Binali Yıldırım önde olsa da oy deposu olan ve CHP’nin açık ara önde olduğu ilçelerde sandıklar açılmaya devam ettikçe farkın kapanmaya başladığı görülüyor.