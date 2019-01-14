2019 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için tarih verdi. Öğretmenler heyecanla 'sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını' araştırıyor. Daha sonra tercih süreci başlayacak. Toplam 20 bin öğretmen atanacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili gelişmeler...

Sözleşmeli öğretmen olarak atanmak isteyenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı açıklamada. MEB, 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için 15 Ocak tarihini işaret etmişti. Sonuçların açıklanmasından adaylar 16 Ocak-18 Ocak tarihlerinde sınava dair itirazda bulunabilecekler. Sözlü sınava dair itiraz sonuçları, 24 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları gün içinde açıklanır açıklanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

3+1 yıl şeklinde hizmet edecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama tercihleri 28 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor. Öğretmen atamaları ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.