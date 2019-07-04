2019 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! TIKLA, ÖĞREN!

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet adresinde yer alan Personel Genel Müdürlüğü Atama Sonuç Ekranından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını yayınladı. Aşağıda yer alan linke tıklayarak karşınıza çıkan ekrana TC kimlik numaranızı yazın ve sorgula butonuna tıklayın.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
TERCİHLER NE ZAMAN?
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül’de göreve başlayacak. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın “www.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşabilecek.