2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 Mart Pazar günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde düzenlenen YÖKDİL sınavına katılım sağlayanların sonuç bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde düzenlenen YÖKDİL sınavlarında sonuçların, 15 gün dolaylarında açıklandığı görülmüştü. Bu yıl yapılan YÖKDİL sınavının da 25 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

AKADEMİK BİR DİL SINAVI OLARAK YÖKDİL

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.