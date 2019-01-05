Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2019’da kaç gün tatil var? Kurban ve Ramazan bayramı ne zaman? 2019 resmi tatil günleri…

Yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde merak edilen konulardan biri de resmi tatiller listesi oldu. 2019 yılında toplam 121 gün tatil yapılacaktı ve yılbaşı gününün geçmesi ile birlikte geriye 120 resmi tatil günü kaldı. 2019 yılında resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete’de yayınlandı. İşte 2019 yılı bayram tatilleri ve tüm resmi tatiller listesi...

android-time 23:09
Haberler Gündem
2019’da kaç gün tatil var? Kurban ve Ramazan bayramı ne zaman? 2019 resmi tatil günleri…
Yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde merak edilen konulardan biri de resmi tatiller listesi oldu. 2019 yılında toplam 121 gün tatil yapılacaktı ve yılbaşı gününün geçmesi ile birlikte geriye 120 resmi tatil günü kaldı. 2019 yılında resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete’de yayınlandı. İşte 2019 yılı bayram tatilleri ve tüm resmi tatiller listesi...

2019’daki resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, 2019'da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri ne zaman? 2019 yılında toplam yapılacak 121 gün resmi tatilden birini yaptık. 121 gün resmi tatilden, 104’ünü hafta sonu tatil günleri oluştururken; 17'sini cumartesi ve pazara denk gelmeyen günleri kapsıyor. Haberimizin devamından 2019 resmi tatilleri listesine ulaşabilirsiniz…

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

İLGİLİ HABER15 tatil için gözler MEB takviminde... Yarıyıl tatili ne zaman? İşte 2019 sömestr tarihi!15 tatil için gözler MEB takviminde... Yarıyıl tatili ne zaman? İşte 2019 sömestr tarihi!

2019 DİNİ TATİLLER

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar