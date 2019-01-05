2019’da kaç gün tatil var? Kurban ve Ramazan bayramı ne zaman? 2019 resmi tatil günleri…

Yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde merak edilen konulardan biri de resmi tatiller listesi oldu. 2019 yılında toplam 121 gün tatil yapılacaktı ve yılbaşı gününün geçmesi ile birlikte geriye 120 resmi tatil günü kaldı. 2019 yılında resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete’de yayınlandı. İşte 2019 yılı bayram tatilleri ve tüm resmi tatiller listesi...

2019’daki resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, 2019'da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri ne zaman? 2019 yılında toplam yapılacak 121 gün resmi tatilden birini yaptık. 121 gün resmi tatilden, 104’ünü hafta sonu tatil günleri oluştururken; 17'sini cumartesi ve pazara denk gelmeyen günleri kapsıyor. Haberimizin devamından 2019 resmi tatilleri listesine ulaşabilirsiniz… 2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ 01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı İLGİLİ HABER 15 tatil için gözler MEB takviminde... Yarıyıl tatili ne zaman? İşte 2019 sömestr tarihi! 2019 DİNİ TATİLLER 03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün) 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

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