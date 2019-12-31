2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları: Milli Piyango amorti rakamları açıklandı!

Yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. Milyonların en çok merak ettiği konulardan biri de amorti rakamları. Biletine amorti çıkanlar en azından MPİ biletine verdiği ücreti geri alabiliyor. İşte 2020 Milli Piyango amorti rakamları…

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

AMORTİ RAKAMLARI KAÇ?

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.