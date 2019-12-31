Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları: Milli Piyango amorti rakamları açıklandı!

Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bu seneki amorti rakamları da belli oldu. Biletine amorti çıkanlar biletinin değeri kadar ikramiye kazanmış oluyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda belirlenen yılbaşı özel çekilişi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

20:35 -
Haberler Gündem
2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları: Milli Piyango amorti rakamları açıklandı!

Yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. Milyonların en çok merak ettiği konulardan biri de amorti rakamları. Biletine amorti çıkanlar en azından MPİ biletine verdiği ücreti geri alabiliyor. İşte 2020 Milli Piyango amorti rakamları…

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

AMORTİ RAKAMLARI KAÇ?

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Google Milli Piyango MPİ noter
Son güncelleme: 20:40 31.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more