2020 yılı resmi tatiller listesi: Yılbaşı tatil mi?

2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor. Peki resmi tatiller hangi güne denk geliyor? 2020 yılında kaç gün resmi tatil var? Yılbaşı tatil mi? İşte tüm bu soruların yanıtları…

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1’NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1’İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4’ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

YILLIK İZİNLERİ RESMİ TATİLE BAĞLAYAN BİRİ 44 GÜN İZİN YAPABİLECEK

Uçak bileti satan bir site 2020 yılındaki resmi tatil günlerini derleyerek, çalışanlar için bir “tatil takvimi” hazırladı. Çalışanlar bu takvime göre hareket edebilir, yıllık izinlerini uydurabilirse 2020 yılında tam 44 gün izin yapabilecek.

Buna göre, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkânı doğacak.

Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceğini belirten Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Çalışanlar dilerse 13.5 gün izin alarak tam 44 gün tatil yapabilecekler” dedi.

Yeni yılda dini bayramların hafta sonunda, resmi tatillerin ise hafta içinde yapılacağını belirten Hacıbayramoğlu şunları söyledi:

“Ramazan Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi Arife günüyle başlıyor. Tatil Salı günü sona eriyor, çalışanlar kalan 3 günü izin alarak, 9 gün tatile çıkılabilir; ya da 19 Mayıs tatiliyle Ramazan Bayramı tatilini birleştirilebilir. Bu durumda da 4 günlük izinle 11 gün tatil yapılabilir.

“Kurban Bayramı ise yaz tatilinin en güzel zamanına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe Arife günüyle başlıyor ve 3 Ağustos Pazartesi bitiyor. Öncesinde 3.5 gün ya da sonrası 4 gün izin alarak 10 günlük tatil yapılabilir.

Nisan ve Mayıs aylarının da “bol tatilli geçeceğine” dikkat çeken Hacıbayramoğlu, bu takvimi de şöyle açıkladı:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü olacağından 1 günlük izinle 4 gün tatil yapılabilir. 1 Mayıs Cuma günü hafta sonuyla birlikte 3 gün, 19 Mayıs ise Salı gününe denk geldiği için 1 günlük izinle 4 günlük tatile çıkılabilir.

Bahar ayları gezginlerin en sevdiği zamanlar. Yeni yerler keşfetmek için iyi tatil fırsatları var. 15 Temmuz Çarşamba günü öncesi ya da sonrası 2 gün izinle 5 gün izin yapabilmek mümkün. Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nda ise 1 günlük izinle 4 gün sonbahar tatili yapılabilir.