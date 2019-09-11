2020’de Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı 2020’de ne zamana denk geliyor?

2020 Ramazan Bayramı'nın tarihi ne? soruları tüm Müslümanlarca araştırılıyor. İslam alemi için mübarek ve kutsal kabul edilen Ramazan’ı bekleyen vatandaşlar 2020’de Ramazan ne zaman sorusunu soruyor. İşte ilk oruç tarihi ve iki kandilin kutlanma zamanı…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

2020 yılında Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. İlk teravih namazı da 22 Mayıs akşamı kılınacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs’a gelecek gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün