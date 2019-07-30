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20’si muvazzaf 23 şüpheli hakkında FETÖ’den gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

07:45 -
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20’si muvazzaf 23 şüpheli hakkında FETÖ’den gözaltı kararı
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