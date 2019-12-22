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21 Aralık Sayısal Loto Sonuçları: İlk devir!

21 Aralık Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda açıklandı. Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları...

09:08 -
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21 Aralık Sayısal Loto Sonuçları: İlk devir!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Bu cumartesi de büyük ikramiye kazanmak isteyenler Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Sonuçlar açıklandı ve Sayısal Loto'da ilk devir gerçekleşti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 15-19-23-34-36-41

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