21 Mayıs Hadi ipucu sorusu: 2004 yılında rap tarzında bir albüm çıkaran eski milli futbolcumuz kimdir?

Türkçe Rap Gecesi bugün 21:00’da! Hadi ipucu sorusu şöyle yayınlandı: “Bugünkü ipucumuz ise rap müzikle ilgilenen bir futbolcumuz hakkında sevgili hadiciler. Bir dönem Türkiye milli takımının önemli oyuncuları arasında kabul edilen ayrıca Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymeyi başarmış bu kişi, birçok ünlü sanatçının da eşlik etmesiyle 2004 yılında rap tarzında bir albüm çıkardı.”
21 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU
CEVAP: ÜMİT DAVALA
Ümit Aydın Davala, sağ kanat mevkiinde görev almış Türk eski millî futbolcu, teknik direktör, amatör rap sanatçısıdır.
Ümit Davala, 2011 yılından itibaren Galatasaray SK ‘de Fatih Terim‘in teknik direktörlük görevinden 24 Eylül 2013 tarihinde ayrılana kadar yardımcılığını yaptı.
Profesyonel Futbol kariyeri
1994 – 1994 – Afyonspor
1994 -1995 – İstanbulspor
1996 – 1996 – Diyarbakırspor
1996 – 2001 – Galatasaray
2001 – 2002 – Milan
2002 – 2002 – Inter
2002 – 2003 – Galatasaray (kiralık)
2003 – 2004 – Werder Bremen (kiralık)
2004 – 2006 – Werder Bremen
Çalıştırdığı Takımlar:
2007-2008 – Türkiye U-21br>
2008 – 2009 – Galatasaray (Yardımcı Antrenör)
2011 – 2013 – Galatasaray (Yardımcı A)
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.