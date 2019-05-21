21 Mayıs Hadi ipucu sorusu: 2004 yılında rap tarzında bir albüm çıkaran eski milli futbolcumuz kimdir?

Türkçe Rap Gecesi bugün 21:00’da! Hadi ipucu sorusu şöyle yayınlandı: “Bugünkü ipucumuz ise rap müzikle ilgilenen bir futbolcumuz hakkında sevgili hadiciler. Bir dönem Türkiye milli takımının önemli oyuncuları arasında kabul edilen ayrıca Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymeyi başarmış bu kişi, birçok ünlü sanatçının da eşlik etmesiyle 2004 yılında rap tarzında bir albüm çıkardı.”

21 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: ÜMİT DAVALA

Ümit Aydın Davala, sağ kanat mevkiinde görev almış Türk eski millî futbolcu, teknik direktör, amatör rap sanatçısıdır.

Ümit Davala, 2011 yılından itibaren Galatasaray SK ‘de Fatih Terim‘in teknik direktörlük görevinden 24 Eylül 2013 tarihinde ayrılana kadar yardımcılığını yaptı.

Profesyonel Futbol kariyeri

1994 – 1994 – Afyonspor

1994 -1995 – İstanbulspor

1996 – 1996 – Diyarbakırspor

1996 – 2001 – Galatasaray

2001 – 2002 – Milan

2002 – 2002 – Inter

2002 – 2003 – Galatasaray (kiralık)

2003 – 2004 – Werder Bremen (kiralık)

2004 – 2006 – Werder Bremen

Çalıştırdığı Takımlar:

2007-2008 – Türkiye U-21br>

2008 – 2009 – Galatasaray (Yardımcı Antrenör)

2011 – 2013 – Galatasaray (Yardımcı A)