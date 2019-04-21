İlk kara delik fotoğrafını çekmeyi başaran 20 kişilik ekipteki Türk bilim insanı kimdir?

Eleq ipucu sorusu Instagram sayfasından yayınlandı. İpucu sorusunun yanıtını bilenler rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Uzun uğraşlar sonucu ilk kara delik fotoğrafını çekmeyi başaran 20 kişilik ekipteki Türk bilim insanı kimdir?

21 NİSAN ELEQ İPUCU SORUSU

CEVAP: FERYAL ÖZEL

FERYAL ÖZEL KİMDİR?

Feryal Özel, Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olduktan ve 1996 yılında Columbia Üniversitesi’nde Fizik ve Uygulamalı Matematik eğitimini ikincilikle bitirdi.

Özel, Niels Bohr Enstitüsünde fizik yüksek lisansı, Harvard Üniversitesi’nde ise astrofizik doktorasını tamamladı.

Kariyerindeki dönüm noktası ise 2003 yılında Albert Einstein ve John Forbes Nash gibi büyük dehaların bulunduğu “Büyük Fikirler” adlı 20 kişilik listeye adının yazılması oldu.

Astrofizik, özellikle kara delik ve nötron yıldızları üzerinde birçok çalışma yaptı. Yüksek manyetik alanda nötron yıldızlarının ilk kuantum hesaplarını yaptı ve Harvard Üniversitesi'nde yazdığı doktora teziyle fizik camiasında yankı uyandırdı.

Kara delik üzerinden yaptığı gözlemler, hesaplar ve tahminler yaptığı çalışmaları yayınlandı ve bunların hepsi daha sonra kanıtlandı.

Kariyeriyle ilgili bir diğer dönüm noktası NASA tarafından verilen Hubble ödülüne de layık görülmesi oldu. Feryal Özel, Hubble kadrosuna alınan ilk ve tek Türk olma ünvanını taşıyor.