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21 Nisan Hadi ipucu sorusu: Patron Bebek filminde hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan şirketin adı nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bu akşam 19.30'da Ailece Hadi yayınlanacak. Soru ise ünlü bir animasyon filmi olan Patron Bebek'ten geliyor. Peki Patron Bebek filminde hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan şirketin adı nedir? İşte 21 Nisan Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

17:37 -
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21 Nisan Hadi ipucu sorusu: Patron Bebek filminde hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan şirketin adı nedir?

Ailece hadi bu akşam 19.30’da. Bu akşam ipucu sorusu animasyon türündeki bir çocuk filmi olan Patron Bebek’ten geliyor. Kardeş rekabeti ya da aileye yeni katılan küçük kardeşi kabullenme gibi sorunlara odaklanan filmde, piyasaya hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan bir şirket var. Peki bu şirketin adı nedir?

21 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Puppy Co. (Köpek Şirketi)

PATRON BEBEK FİLMİ HAKKINDA

Patron Bebek, Amerikan bilgisayar animasyonlu komedi filmidir. DreamWorks Animation tarafından üretilen film Tom McGrath tarafından yönetildi ve Michael McCullers tarafından yazıldı. Alec Baldwin, Miles Christopher Bakshi, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow ve Tobey Maguire’ın sesleri bulunuyor.

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