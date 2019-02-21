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21 Şubat Sayısal Loto sonuçları: Gelecek çekilişte 6 milyon!

21 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklamasına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Gelecek çekilişte büyük ikramiyenin 6 milyonu açıklaması bekleniyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu ve şanslı rakamlar...

07:29 -
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21 Şubat Sayısal Loto sonuçları: Gelecek çekilişte 6 milyon!

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamada Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 5, 7, 27, 31, 32 ve 45 olarak belirlendi. Milli Piyango tarafından noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar aynı gün açıklanıyor. Sayısal Loto'da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte sonuçlar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 ŞUBAT

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor.

5, 7, 27, 31, 32, 45

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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