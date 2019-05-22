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22 Mayıs Hadi ipucu sorusu: 2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda En Değerli Oyuncu seçilen basketbolcu kimdir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bu akşam 21.00'da Zor Hadi yarışmacılarla buluşacak. İpucu sorusunu bilenler rakiplerinden bir adım önde olmayı başarıyor. Bugünkü ipucu şöyle: 2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda En Değerli Oyuncu seçilen basketbolcu kimdir?

18:03 -
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22 Mayıs Hadi ipucu sorusu: 2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda En Değerli Oyuncu seçilen basketbolcu kimdir?

Zor hadi bugün 21:00’da! İpucu, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe’de forma giyen Çek asıllı profesyonel bir basketbolcu ile ilgili. Bu kişi aynı zamanda 2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda “En Değerli Oyuncu” seçildi. Sizce kimden bahsediyoruz?

22 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Jan Vesely

Jan Veselý, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe’de forma giyen Çek profesyonel basketbolcu. 2.11 boyundaki Veselý, Pivot pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde Uzun forvet olarak da oynayabilmektedir. Aynı zamanda Çek Cumhuriyeti millî takımında da forma giymektedir.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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