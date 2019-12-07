22 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşeti anlattı

Korkunç olay Bursa’da yaşandı. 22 yaşındaki genç kız, daha önceden davalık olduğu erkek arkadaşının bir aile yakını tarafından tecavüze uğradığını ve tehdit edildiğini iddia etti.

Yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla sosyal medyadan paylaşan Derya Y., kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Harun D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisinin ve yakınlarının hayatından endişe ettiğini söyleyen genç kız, Ağustos ayında başına gelen kabus gibi olaylar zincirini böyle anlattı:

Kendimi rezil olmuş gibi hissediyorum. Ağustos ayının başında Harun D. denilen canavar, benim erkek arkadaşımın kız kardeşi ile gönül ilişkisi varken, beni onunla barıştırmak ve kendisiyle olan hakaret davası için uzlaşmak adına görüşmek istedi. Buluşmaya erkek arkadaşımın kız kardeşinin de geleceğini söyledi.

Ben de yaz okulunda olduğum için akşamına çıktım, Mudanya’ya gittim. Araca bindiğimde Sultan yoktu. Sultan’ın evine gideceğimizi söyledi. Sonra Top denilen dağlık alana doğru yolu değiştirdi.

Ben durumu fark edince terslenerek bıçağımı çıkardım fakat bileğimi burkup tokat attı. Çıkana kadar tehditler etti. Sonra bana silah çekerek hakaretlere devam etti. Bir tane adam vardı. Kimliği teşhis edemiyorum. Yardım istemeye çalıştım ama o adam bu caniye gülümsedi.

Arkadaş olduklarını anladım. Telefonumu elimden alıp bir şeyler yaptılar. Daha sonra 8 Ağustos’ta bana bir mesaj attı; ‘sevgilin öğrendi git kendini as. Yanıma gel gene yapacağım k…’ gibi şeyler yazdı. Bunları da sundum polise.

İNTİHARA KALKIŞTI

Ben o gün 20 tane ağır ilaçla intihar ettim. Utanmıştım artık çünkü erkek arkadaşımı arayıp ‘zorla da olsa sahip oldum’ demişler. Bir gün yoğun bakımda kaldım. Ondan sonra benim artık ruhum, bedenim çökmüştü ve Kasım ayının başında gene yapmaya devam etmiş.

Bu sefer bunu söylediği yetmiyormuş gibi bir de iftiralar atmaya başlamış adıma. Ben de polise artık güvenmediğim için beni arayıp çağırdıkları çay bahçesine gittim, yakınımla. ‘Tecavüzcü çık karşıma’ diye bağırdım. O anı tekrar yaşadım.

Elimde bulunan mesaj kayıtları ile şikayetçi oldum asayişe. Gözaltına alındı, dosya mevcut olmasına rağmen serbest kaldı. Bu vahşeti anlattığı erkek arkadaşım ve beni o gün param parça vaziyette bulan yakınım tanıklık yaptı. Sonra tutuksuz yargılandığından beri önüm kesildi. Para teklif edildi.

Şikayete gittim. ‘Koruma kararı al’ dediler, müracaatımı almadan. Ne diyorlarsa yaptım. Gittim, aldım. 4 gün önce şikayeti çekmem için tehdit etti. ‘Çocuğum var, öldürürüm seni’ dedi. Dün gece de bu size yolladıklarımı gönderdi.

Bu adam ruh hastası. Bana saldırırken sürekli bağırma kes savcı gelecek diyerek delirdi ve ‘savcı savcı’ diye oynamaya başladı. Korkunç bir adam. Bir de dün bana karşı olduğu hakaret davasıyla alakalı sanık sıfatı ile cezalandırıldı. Benim daha çok üstüme gelecekler. Ama yanındakinin de Allah belasını versin. İnsan evladı nasıl böyle bir durumda elini kolunu bağlar, yardım etmez. O da gözümde onun kadar vahşi, cani.