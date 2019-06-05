221 milyona köprü yaptıran kayyum 15 günlük maaşı için icraya koştu

Cizre Belediyesine kayyum olarak atanan ve 220 milyon 793 bin TL borç yapan Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan 15-31 Mart tarihleri arasında kalan 15 günlük belediye başkanlığı vekaleti maaşının ödenmediğini öne sürerek, belediyeyi icraya verdi.

Bir dönem kayyum olarak Cizre Belediye başkanlığı yapan Arıcan, seyir terası, İsmail Ebul-İz El Cezeri Bilim Merkezi, Kuran Kursu ve el sanatları kursları, helikopter pisti ve belediye hizmet binası yaptırmıştı.

Arıcan döneminde Cizre'de birbirinden ilginç harcamalara imza atıldı. 10 Aralık’ta yapımına başlanan Seyir Terasına 530 bin TL ödendi. Modern klimalı duraklara ise 438 bin TL harcama yapıldı. Kayyum, nehir ve cami aydınlatmalarına 699 bin TL öderken, 161 bin TL’ye de portatif havuz kiraladı.

Belediyeye 10 milyonluk araç ve iş makinesi de alındı. Cizre Bilim Merkezine ise 1 milyon 295 bin TL yatırıldı. Kuran Kursu ve El sanatları merkezine 1 milyon 780 bin TL ödenirken, 4 milyon 126 bin TL’ye de dikey bahçe yapıldı.

İsmail Ebul-İz El Cezeri Köprüsü için 20 milyon 275 bin TL harcandı. Belediyenin yeni hizmet binası ve kültür merkezi için ise 23 milyon 480 bin TL harcandı. Belediyede 215 bin TL'ye helikopter pisti yapılırken, Dicle Nehir Sahil Parkı ise 2 milyon 675 bin TL’ye mal oldu.