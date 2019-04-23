23 Nisan 20.30 Hadi ipucu sorusu: Barış Manço’nun yaklaşık 2 yıl boyunca birlikte çalıştığı grubun adı nedir?

Barış Manço Gecesi bu akşam 20.30’da. Bugün 1960’larda müzik yapan bir rock grubunun ismi ipucu sorusu. Barış Manço ile yaptığı çalışmalarla tanınan bu grup, dağıldıktan sonra grubun üyelerinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Özkan Uğur’un da katılımıyla MFÖ grubunu kurmuşlardır. Barış Manço’nun yaklaşık 2 yıl boyunca birlikte çalıştığı bu grubun ismi nedir?

23 NİSAN 20.30 İPUCU SORUSU

CEVAP: KAYGISIZLAR

Kaygısızlar 1960’larda müzik yapan bir Türk rock grubudur. Solo ve Barış Manço ile yaptığı çalışmalarla tanınan grup üyelerinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner daha sonra MFÖ grubunu kurmuşlardır.