23 Nisan’da okullar tatil mi? 23 Nisan’da ilköğretim okulları ve liseler açık mı? (23 Nisan 2019)

23 Nisan Salı okullar tatil edilecek mi? sorularını araştıranlar için MEB, 2019 yılı resmi tatiller takviminde merak edilen soruyu cevapladı.

23 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB’nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

23 NİSAN LİSELERE VE ÜNİVERSİTELERE TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil olduğu için liseler ve üniversiteler dahil olmak üzere kamu kurumları da tatil yapabilecek.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan 2019 Salı – Ulusal Egemenlik ve ÇocukBayramı

1 Mayıs 2019 Çarşamba – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi – Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma – Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı – Cumhuriyet Bayramı

23 NİSAN’IN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924’te ’23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979’da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.