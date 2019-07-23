23 Temmuz Hadi ipucu sorusu: Mustafa Sandal’ın 2003 yılında çıkardığı İngilizce albümün ismi nedir?

Mustafa Sandal gecesi bugün 20:30’da! Bugünkü ipucumuz 90’lı yılların başlarında çok sayıda şarkıcıya verdiği bestelerle müzik piyasasında önemli bir tanınırlığa ulaşan Mustafa Sandal ile ilgili. Sizce Mustafa Sandal’ın Avrupa’da tanınmasını sağlayan, 2003 yılında çıkardığı ve 5 İngilizce şarkı seslendirdiği albümü hangisidir?

23 TEMMUZ HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: SEVEN

Mustafa Sandal, Türk şarkıcı-şarkı yazarı. 90’lı yılların başlarında çok sayıda şarkıcıya verdiği bestelerle müzik piyasasında önemli bir tanınırlığa ulaşan sanatçı 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende ile önemli bir ticari başarı yakalayarak tüm Türkiye’de tanınan bir sanatçı haline geldi.