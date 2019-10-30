23 yaşındaki Sezen’i ezen traktör şoförü serbest bırakıldı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü’nü birincilikle bitiren Sezen’e, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan traktör sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntüleri izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, ‘sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek’ maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu.

SEZEN’İN KUSURU YOK

İfadesinde “Yayayı görmedim” diyen Vehbi B.’nin ölümüne neden olduğu Sezen Zambak’ın kurallara uygun olarak karşıya geçtiği, 11 metre 70 santimetrelik yolu tamamlamasına 1 metre 50 santimetre kala traktörün çarptığı, yolu tamamladığı için de kusursuz olduğu tespit edildi.

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA

Olayın ardından yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen serbest bırakılan Vehbi B. hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre Vehbi B. ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanacak. Zambak ailesinin avukatı Turan Aras, kazanın niteliği ve sonuçları değerlendirildiğinde sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. Dava gelecek ay İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (DHA)