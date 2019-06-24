24 Haziran Hadi ipucu sorusu: Datça, Köyceğiz ve Fethiye gibi tatil yöreleri ile ünlü bu ilimiz hangisidir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Sendromsuz Mini hadi bugün 20:30’da!Bugünkü ipucu Türkiye’nin en büyük tatil beldelerinden bazılarının bulunduğu, ülkenin güneybatı köşesinde bulunan bir ilimiz ile. Datça, Köyceğiz ve Fethiye gibi tatil yöreleri ile ünlü bu ilimiz hangisi sizce?

24 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: MUĞLA

Muğla ili, Türkiye’nin güneybatı köşesinde, Ege Denizi’nde yer alır. Bodrum, Ölüdeniz, Marmaris ve Fethiye gibi Türkiye’nin en büyük tatil beldelerinden bazıları Muğla’dadır.

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