24 saatte çöken çökene…

Başakşehir’de okulun istinat duvarı çöktü!

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde Başak Mahallesi’nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmazken, okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü.Çökmenin etkisiyle okulda çalışan görevliler ve yıkılan istinat duvarının yanında bulunan bina sakinleri panik yaşadı. Okulların kar tatili nedeniyle kapalı olması büyük bir faciayı önledi.

Beşiktaş'ta duvar çöktü, araçlar askıda kaldı

Beşiktaş’ta bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi. Göçük iki ağacı yerinden sökerken, sokakta bulunan 4 otomobil ise askıda kaldı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, sokağa döküldü

Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!

Sarıyer’de toprağın kayması sonucu istinat duvarı bir evin üzerine çöktü. Parçaların koptuğunu duyan ev halkı kendini dışarı atmasıyla faciadan dönerken, çökme tehlikesi nedeniyle 5 ev tahliye edildi.

Kütahya’da çöken yol, 12 evde hasara yol açtı

Kütahya'nın Emet ilçesinde heyelan nedeniyle göçen yola yakın Günlüce köyündeki 12 evde de büyük çatlaklar meydana geldi. Köylüler heyelan bölgesine yol yapılmasına tepki gösterdi.