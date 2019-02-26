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24 saatte çöken çökene…

Son zamanlarda yaşanan çöken yol ve bina haberleri dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da, alt yapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar artık sıradan bir hâl aldı. Düzgün yapılmadığı için çöken yollar, binalar ve istinat duvarları şehrin rutini haline geldi. Dün Başakşehir'de Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Okulların kar tatili nedeniyle kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Bugün ise Beşiktaş'ta bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi. Göçük iki ağacı yerinden sökerken, sokakta bulunan 4 otomobil ise askıda kaldı. Sarıyer'de ise toprağın kayması sonucu istinat duvarı bir evin üzerine çöktü. Öte yandan Kütahya'da da çöken yol, 12 evde hasara yol açtı

09:01 -
Haberler Gündem

Başakşehir’de okulun istinat duvarı çöktü!

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde Başak Mahallesi’nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmazken, okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü.Çökmenin etkisiyle okulda çalışan görevliler ve yıkılan istinat duvarının yanında bulunan bina sakinleri panik yaşadı. Okulların kar tatili nedeniyle kapalı olması büyük bir faciayı önledi.

Beşiktaş'ta duvar çöktü, araçlar askıda kaldı

Beşiktaş’ta bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi. Göçük iki ağacı yerinden sökerken, sokakta bulunan 4 otomobil ise askıda kaldı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, sokağa döküldü

Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!

Sarıyer’de toprağın kayması sonucu istinat duvarı bir evin üzerine çöktü. Parçaların koptuğunu duyan ev halkı kendini dışarı atmasıyla faciadan dönerken, çökme tehlikesi nedeniyle 5 ev tahliye edildi.

Kütahya’da çöken yol, 12 evde hasara yol açtı

Kütahya'nın Emet ilçesinde heyelan nedeniyle göçen yola yakın Günlüce köyündeki 12 evde de büyük çatlaklar meydana geldi. Köylüler heyelan bölgesine yol yapılmasına tepki gösterdi.

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Son güncelleme: android-time 09:28 26.02.2019
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