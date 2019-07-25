24 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: İkramiye bölünmedi!

Sayısal loto sonuçlarına göre, kazandıran numaralar 8, 12, 20, 21, 37 ve 46 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1238’inci hafta çekiliş sonuçları 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 106 bin 221 lira 5 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

24 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 8, 12, 20, 21, 37 ve 46

