25 Aralık kumpas davası kitap oldu

Dava sonucunda 10 eski polis şefi, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmişti. Mahkeme heyetinin bin 127 sayfalık gerekçeli kararı kitap olarak basıldı.



24 Aralık 2018'de karara bağlanan yargılamanın giderinin 231 bin TL olduğu vurgulandı. Gerekçeli kararda 10 eski polis şefi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmişti. Mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet verdiği 10 sanık şöyle; Eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı ile polis şefleri Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner.