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25 Aralık Sayısal Loto sonuçları: Yine devretti! Gelecek çekiliş 5 milyon…

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi noter huzurunda belli oldu. 25 Aralık Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve ikinci devir geçekleşti. İşte kazandıran numaralar ve Sayısal Loto çekiliş sonucu...

08:24 -
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25 Aralık Sayısal Loto sonuçları: Yine devretti! Gelecek çekiliş 5 milyon…

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor.

25 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

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