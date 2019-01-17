25 gün evli kaldığı kocası tarafından öldürüldü

Edirne'de, toplam 25 gün birlikte yaşadığı eşine şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan 21 yaşındaki Kübra Şahin, eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Emre Şahin de hayatına son verdi. Olayın, genç kadının barışma teklifini reddetmesi üzerine meydana geldiği öğrenildi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, eşi Emre Şahin'den şiddet gördüğünü belirten yeni evli Kübra Şahin (21) kısa süre önce boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

20-25 GÜN BİRLİKTE YAŞADILAR

Bugün Kübra Şahin'in yaşadığı eve gelen Emre Şahin genç kadına barışma teklifinde bulundu. Yaklaşık 20-25 gün birlikte yaşadığı ve bu sürede şiddet gördüğü öğrenilen genç kadın barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine öfkelenen genç koca, yanında getirdiği av tüfeğiyle Kübra Şahin'e ateş etti ve ardından intihar etti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Şahin ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

BİR DAHA TEKRARLANMAMASINI DİLİYORUZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, olaydan çok büyük üzüntü duyduklarını kaydederek şöyle konuştu; “Ailelerine başsağlığı, yakınlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir olayın ne ilçemizde ne ülkemizde bir kez daha tekrarlanmasını diliyoruz”