25 Haziran Hadi ipucu sorusu: Şebnem Ferah’ın “Sil Baştan” adlı şarkısının sözleri nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi Müzik Gecesi bugün 20:30’da! Bugünkü ipucu rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah’ın “Sil Baştan” adlı şarkısından geliyor. “Sil baştan başlamak gerek bazen / Hayatı sıfırlamak / Sil baştan sevmek gerek bazen” şarkı sözlerinin devamı nasıldır sizce?
HADİ İPUCU SORUSU
CEVAP: HER ŞEYİ UNUTMAK
Gücün var mı sevgilim
Derin sularda inci tanesi aramaya
Cesaretin kaldıysa
Hala benle aşktan konuşmaya
Söyle canım sevgilim
Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi
Yorgun gibi bir halin var
Duyguların karışık olabilir mi
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
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