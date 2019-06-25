25 Haziran Hadi ipucu sorusu: Şebnem Ferah’ın “Sil Baştan” adlı şarkısının sözleri nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi Müzik Gecesi bugün 20:30’da! Bugünkü ipucu rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah’ın “Sil Baştan” adlı şarkısından geliyor. “Sil baştan başlamak gerek bazen / Hayatı sıfırlamak / Sil baştan sevmek gerek bazen” şarkı sözlerinin devamı nasıldır sizce?

HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: HER ŞEYİ UNUTMAK

Gücün var mı sevgilim

Derin sularda inci tanesi aramaya

Cesaretin kaldıysa

Hala benle aşktan konuşmaya

Söyle canım sevgilim

Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi

Yorgun gibi bir halin var

Duyguların karışık olabilir mi

Sil baştan başlamak gerek bazen

Hayatı sıfırlamak

Sil baştan sevmek gerek bazen

Her şeyi unutmak

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