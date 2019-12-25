25 kişinin yaralandığı saldırının faili yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014’te Atatürk Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişinin yaralanması olayıyla ilgili açılan davada haklarında “kasten yaralama”, “mala zarar verme”, “genel güvenliği tehlikeye düşürme” suçlarından 14 yıl 7’şer ay hapse mahkum edilen firarilerin yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla hükümlüler Fırat Ergül (40) ve İbrahim Saygın Akar (25) yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Uşak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. AA