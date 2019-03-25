25 Mart Hadi ipucu sorusu: Robin Hood’un yaşadığı Sherwood Ormanı hangi ülkededir?

Hadi bu akşamki ipucu sorusunu Instagram hesabından yayınladı. Soru şöyle açıklandı: “Kelime oyunlarını seven hadicileri çok eğlendirecek bir oyunumuz var! Harfleri karışık verdik, günün ipucunu buraya gizledik! Bakalım Robin Hood’un yaşadığı rivayet edilen Sherwood Ormanı’nın hangi ülkede olduğunu bu harflerden çözebilecek misin?

ROBİN HOOD’UN YAŞADIĞI SHERWOOD ORMANI HANGİ ÜLKEDEDİR?

CEVAP: İNGİLTERE

HADİ NEDİR?

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması.

Her gün saat 20:30’da Müge Boz veya Merve Toy’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır. Sorulan 12 sorunun tamamına doğru yanıt verenler verilecek olan para ödülünü eşit miktarda bölüşürler. Kolaydan başlayıp git gide zorlaşan soruları cevaplamak için 10 saniye süre verilmektedir.