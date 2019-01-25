25 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusu: Hidroklorik asitin (HCl) halk arasında adı nedir?

Hadi ipucu sorusu ve cevabı belirlendi. 25 Ocak Hadi öğlen yarışmasında ipucu sorusu hidroklorik asitin halk arasındaki adı oldu. Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından; “Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir?” şeklinde paylaşıldı. Hadi ipucu sorusunun yanıtı haberimizde.

HİDROKLORİK ASİTİN HALK ARASINDAKİ ADI NEDİR?

YANIT: Tuz ruhu



HCL NEDİR?

Hidroklorik asit, hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta sıvı halinde bulunan kimyasal bir bileşik. Halk arasında tuz ruhu olarak da bilinir. 9. yüzyılda simyacı Cabir bin Hayyan tarafından keşfedildi ve sonrasında simya alanında kullanıldı. Sanayi Devrimi sırasında, sanayideki önemi keşfedilen asit, önce Leblanc işlemi, sonrasında Solvay işlemi ile sanayi alanında üretilmeye başladı. Hidroklorik asit, tarihte yeni kolaylıkların keşfinde önemli roller üstlendi. Günümüzde PVC’den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullanılmaktadır