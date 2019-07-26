25 Temmuz Süper Loto sonuçları: Yine devretti! Gelecek hafta ikramiye 20 milyon

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş ile yapıldı. Süper Loto sonuçlarına göre 16 milyon lirayı aşan dev ikramiyeyi kazanan olamadı. İkramiyenin gelecek hafta 20 milyon olması bekleniyor. Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 28, 31, 32, 37, 44 ve 51 olarak belirlendi.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 TEMMUZ

Süper Loto çekiliş sonuçları: 28-31-32-37-44-51

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto