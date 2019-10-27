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26 Ekim Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Bu cumartesi de büyük ikramiye kazanmak isteyenler Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Sonuçlar açıklandı fakat Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi bilen olmadı.

09:41 -
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26 Ekim Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir!

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi noter huzurunda açıklandı. Bu hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre 3 milyon lirayı aşan ikramiyeyi kazanan olmadı. İşte 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 EKİM

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 4, 6, 21, 29, 30, 47

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