26 Haziran Hadi ipucu sorusu belli oldu! Koyun Adaları olarak bilinen adalar grubu neresidir?

Hadi ipucu 26 Haziran sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün 12.30’da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, ‘Koyun Adaları olarak bilinen adalar grubu neresidir?’ oldu. İşte, 26 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI

Soru: 50 bin civarı nüfusu olan küçük bir ada ülkesi ile ilgili sevgili hadiciler. “Koyun Adaları” olarak da bilinen Danimarka’ya bağlı bu adalar grubu hangisi sizce?

Cevap: Faroe Adaları

FAROE ADALARI HAKKINDA BİLGİ

Farö Adaları ya da Faroe Adaları, Kuzey Atlantik’te bulunan bir adalar birliğidir. Birleşik Krallığın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda’nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır. Toplam yüzölçümü 1400 km2 olmakla beraber Ekim 2017’de nüfusu 50322 kişiydi.

Arazisi oldukça kayalıktır; iklimi kutupaltı okyanusal iklimdir. Yıl boyunca sıcaklıklar Körfez Akıntısından dolayı donma sıcaklığının üstündedir.

1035 ve 1814 arası Farö Adaları Norveç Krallığının bir parçasıydı. 1814 yılında Kiel Antlaşması adaların kontrolünü Grönland ve İzlanda’yla beraber Danimarka’ya devretti. Farö Adaları bugün Danimarka Krallığının parçası Özerk devlettir. Adalar birliği büyük oranda kendi kendini yönetir, Askeri savunma, polis, adalet, para birimi ve dış ilişkiler Danimarka tarafından yürütülür; ancak Danimarla ile aynı gümrük bölgesinde değildir. Adalar birliği, kendi gümrük politikasına sahiptir, bağımsız olarak başka ükleler ile ticaret birliği kurabilir. Adaların İskandinav Kurulunda temsiliyeti Dan delegasyonu tarafından sağlanmaktadır. Adalar aynı zamanda uluslararası spor dallarında kendi milli takımına sahiptir.

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