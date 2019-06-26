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26 Haziran Hadi ipucu sorusu: La Liga’da Barcelona’nın şampiyonluk sayısı 22’den az mıdır çok mudur?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Her akşam çeşitli konseptlerle ve birbirinden ilginç sorularla takipçilerine eğlenceli anlar yaşatan Hadi şimdi de Az mıdır Çok mudur oyunu ile yarışmacılarla buluşacak. Bugünkü ipucu şöyle: La Liga’da Barcelona’nın şampiyonluk sayısı 22’den az mıdır çok mudur?

18:20 -
Haberler Gündem
26 Haziran Hadi ipucu sorusu: La Liga’da Barcelona’nın şampiyonluk sayısı 22’den az mıdır çok mudur?

Hadi, bu akşamki “Az mıdır Çok mudur” konseptli yarışmanın ipucu sorusuna Instagram hesabından yer verdi. Sorusu şöyle; “La Liga'da Barcelona'nın şampiyonluk sayısı 22'den az mıdır çok mudur” Hadi oyununda artık yarışmacılar da ipucu sorusu önerebiliyor. Hadi takipçilerine şöyle bir açıklama yaptı: “Sen de #hadisensor etiketi ile soru sorduğun bir videoyu instagram hesabında paylaş, seçilirsen hem yarışmada soralım hem de 5 jokeri hesabına tanımlayalım!”

26 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: ÇOKTUR

HADİ HAKKINDA

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.

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