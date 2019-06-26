26 Haziran Hadi ipucu sorusu: La Liga’da Barcelona’nın şampiyonluk sayısı 22’den az mıdır çok mudur?

Hadi, bu akşamki “Az mıdır Çok mudur” konseptli yarışmanın ipucu sorusuna Instagram hesabından yer verdi. Sorusu şöyle; “La Liga'da Barcelona'nın şampiyonluk sayısı 22'den az mıdır çok mudur” Hadi oyununda artık yarışmacılar da ipucu sorusu önerebiliyor. Hadi takipçilerine şöyle bir açıklama yaptı: “Sen de #hadisensor etiketi ile soru sorduğun bir videoyu instagram hesabında paylaş, seçilirsen hem yarışmada soralım hem de 5 jokeri hesabına tanımlayalım!”

26 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: ÇOKTUR

HADİ HAKKINDA

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.

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