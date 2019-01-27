Sayısal Loto’da aynı rakam skandalı! 26 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto’da çekiliş sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 13, 19, 32, 42, 47 ve 48 olarak belirlendi. İşte Sayısal Loto sonucu ve ikramiye dağılımı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 OCAK

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

13 – 19 – 32 – 42 – 47 – 48