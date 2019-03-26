26 yıl sonra şehit kabul edildi

Piyade er Yaşar İnce, 23 Ağustos 1993 yılında Mardin'de vatani görevini yaptığı sırada kalorifer kazanının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Baba Ferit İnce ve Fatma İnce oğullarının hayatını kaybettiği günden bu yana yani 26 yıldır hukuk mücadelesini sürdürdü.

ŞEHİTLİK BELGESİ VERİLMEDİ

Terhisine 3 ay kala kalorifer kazanının patlaması sonucu hayatını kaybeden piyade er Yaşar İnce için, 2 Eylül 2009 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ailesine verilen yanıtta; “İnce'nin kalorifer kazanının patlaması sonucu vefat etmesi nedeniyle Şehitlik Yönergesi kapsamına alınamayacağı ve yüzden ‘şehadet belgesi' tanzim edilemeyeceği” bildirildi. Bunun üzerine Baba Ferit İnce, 2010 yılında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak zaman aşımının dolması nedeniyle askeri savcılık olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

VALİLİK DEVREYE GİRDİ

Ailenin itirazı da 2013 yılı Ocak ayında Diyarbakır Askeri Mahkemesi'nce reddedildi. Son olarak baba Ferit İnce, 5 Kasım 2018'de Hakkari Valiliği’nden Konya Valiliği’ne atanan Vali Cüneyt Orhan Toprak’ı karşılama töreni sonrası oğlunun şehit kabul edilmediğini yetkililere anlattı ve yardım istedi. Valilik acılı aileye müjdeli haberi vererek, sürdürdükleri hukuk mücadelesi neticesinde oğulları Yaşar İnce'nin şehit kabul edildiğini bildirdi.

AİLESİ ŞEHİT YEMEĞİ VERDİ

Çocuklarının şehitliğinin kabul edilmesi üzerine sevinen İnce ailesi, Konya protokolü ve şehit ailelerine onur yemeği verdi. Baba İnce, “Yıllardır hukuk mücadelemiz sürüyordu. Nasıl oldu ise, 26 yıl sonra oğlumun şehit olduğunu bir anda kabul edildi” dedi. Şehit Annesi Fatma İnce ise “Benim oğlum dağ komandosuydu. Küçük kardeşini de kardeşi şehit oldu diye askere almamışlardı. Bugün Yaşarımın düğün günü. Bayrağımız, vatanımız, devletimiz sağ olsun” diye konuştu.