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Akşener: 27 Aralık tarihi Türk basını için kara bir gündür

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sözcü yönetici ve yazarları hakkında verdiği kararı değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sözcü Gazetesi’nin yöneticilerine, Emin Çölaşan’a, Necati Doğru’ya FETÖ’cülük suçlaması yapışmaz. Ama yıllarını bu örgütle mücadeleye vakfetmiş gazetecilere, bu suçlamayla ceza vermek, bu iktidarın siciline bir leke olarak çıkmamak üzere yapışır." dedi

13:35 -
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Akşener: 27 Aralık tarihi Türk basını için kara bir gündür

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada bugün karar açıklandı. Karara göre Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya 3 yıl 6 ay 15’er gün, Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz‘a 3 yıl 4’er ay, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu‘ya ise 2 yıl 1’er ay hapis cezası verildi. Gazetenin sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrıldı.

Skandal kararın ardından toplumun farkı kesimlerinden ise tepki yağdı.

Kararla ilgili bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şunları söyledi:

*Yayın hayatı boyunca FETÖ ile mücadele etmiş Sözcü Gazetesi'nin yöneticileri ve yazarları, FETÖ'ye yardımla suçlandı.

*Davanın açıldığı günlerde de söylemiştim, Sözcü Gazetesi, bugünkü iktidar FETÖ'yle ortaklık yaparken, tehlikeyi görmüş ve manşetleriyle hep uyarmıştı.

*Çaycıyı-çorbacıyı FETÖ'cü diye toplayıp cezaevine atan iktidar ve kontrolü altındaki yargı sistemi, muhalif tüm seslere aynı suçlamayı yöneltti.

*Demokrasimiz ve siyasetimiz için ciddi bir ayıptır ki, iktidarda şöyle bir algı var; “Ak Parti iktidarına karşıysanız FETÖ'cüsünüz”

*Dikkat buyrun; Ak Parti iktidarının, bugünkü ortağı dahil, FETÖ'cülükle suçlamadığı siyasi parti kalmadı.

*FETÖ'yü devlete yerleştiren, atamalarını yapan, rütbeleri veren, ihaleleri yağdıran iktidar, kendi sorumluluğunu perdelemek için, hep başkalarını suçladı.

*FETÖ'yle mücadele ettiğini iddia eden aynı iktidar, İYİ Parti'nin TBMM'de verdiği araştırma önergelerini ise ortağıyla birlikte hep reddetti. Bu işin aslı nedir araştırılsın diyenleri bile FETÖ'cülükle suçladı.

*Sözcü Gazetesi'nin yöneticilerine, Emin Çölaşan'a, Necati Doğru'ya FETÖ'cülük suçlaması yapışmaz.

*Ama yıllarını bu örgütle mücadeleye vakfetmiş gazetecilere, bu suçlamayla ceza vermek, bu iktidarın siciline bir leke olarak çıkmamak üzere yapışır.

*Sözcü ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

*Bu cezalarla büyük bir ayıba imza atılmıştır. Temennim, bu ayıbın temyiz sürecinde ortadan kalkmasıdır.

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Son güncelleme: 13:46 27.12.2019
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