27 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlenmeler ve dünyadaki gelişmelerle birlikte değişimler yaşıyor. Son dönemde yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 450 liradan alınan çeyrek altın 455 liradan satılıyor. Yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor.

27 EKİM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 455 Lira

Gram Altın: 279,70 Lira

Yarım Altın: 910 Lira

İstanbul Kapalıçarşı’da 279,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,70 liradan, bin 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 863 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 800 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 820 liradan, 900 liradan alınan Yarım Ziynet 910 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.

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