27 Kasım Sayısal Loto sonuçları: 7 milyon 500 bin bir kişinin!

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Şanslı numaralar sayesinde her çekilişte binlerce kişiye ikramiye kazandıran Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun Ankara, Sincan’dan yatırıldığı duyuruldu. Haberimizden 27 Kasım Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

27 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…