27 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusu: Hisse Senedi, Fon, VİOP gibi terimlerin kullanıldığı sektörün adı nedir?

Hadi ipucu sorusu geldi. Hadi, son zamanların en popüler bilgi yarışmalarından bir tanesi… Instagram adresinden yapılan açıklama şöyle: “Hazırsak bugünkü ipucu sorumuz geliyor sevgili hadiciler…Hisse Senedi, Fon, VİOP gibi terimlerin çokça kullanıldığı sektör sizce hangisi olabilir?”

27 MART HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: FİNANS SEKTÖRÜ

HADİ İPUCU NEDİR?

Hadi ile her gün hatta bazı günler iki defa para kazanma şansınız var. Bu para kazanma yöntemlerinin kolaylaştıracak bir yol var mı derseniz size ipucu sisteminden bahsedebiliriz. Peki hadi ipucu olayı tam olarak ne oluyor? Bildiğiniz gibi Hadi oyunu her gün binlerce TL para ödülü dağıtıyor. Sorular çok kolaydan zor sorulara doğru ilerliyor. Sorulan soruları bilmek başlarda kolay gibi görünse de çoğu zaman 5 veya 6.sorudan sonra oynayan herkes zorlanmaya başlıyor. Bu sorulardan sonrası genel kültürden ve bilginiz dışına çıkıp, bazen tamamen rastgele cevap vermenize kalabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için ise ekip size ipucu sunuyor.