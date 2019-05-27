27 Mayıs BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisi programı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Elektrikleri kesilenler, elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. Elektrik kesintisi programında planlı kesintiler ve elektriklerin ne zaman geleceği yer alıyor. İşte merak edilen kesinti listesi…

27 MAYIS 2019 PAZARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

– BAHÇELİEVLER Mh., ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU Sk., NEYİRE NEYİR Sk., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., ÇALDIRAN Sk., NEYZEN Sk., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., NACİ KASIM Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., ÖMÜR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24090-619)

– MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., E5 LONDRA ASFALTI Cd., İSKELE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24426-24000)

– HÜRRİYET Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24427-24004)

– KOZA Mh., 1678. Sk., 1695. Sk., 1696. Sk., 1698. Sk., 1699. Sk., 1697. Sk., 1701. Sk., 1702. Sk., 1703. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1580. Sk., 1582. Sk., 1603. Sk., 1607. Sk., 1611. Sk., 1596. Sk., UĞUR MUMCU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24210-21525 21187 27389 21995 22376 21860 22751 20886 21818 27259 27142 21892 )

– MEVLANAKAPI Mh., BIÇKI Sk., ELİF LAMET Sk., HACI EVLİYA CAMİİ Sk., HASIRCI MELEK Sk., KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI Sk., KATİP MURAT CAMİİ Sk., KÜÇÜK SARAY MEYDANI Cd., MİMAR ACEM CAMİİ Sk., MİMAR KASIM ARALIĞI Sk., MİMAR KASIM Cd., NECEF Sk., SEZAİ HASAN Sk., YAYLA Cd., ŞEHREMİNİ Mh., BÜYÜK SARAY MEYDANI Cd., KAŞIKÇI MEKTEBİ ÇIKMAZI Sk., KAŞIKÇI MEKTEBİ Sk., KÜÇÜK SARAY MEYDANI Cd., MAZHAR EFENDİ Sk., MEVLANAKAPI 1. ÇIKMAZI Sk., MEVLANAKAPI 2. ÇIKMAZI Sk., MEVLANAKAPI Cd., MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI Sk., MİMAR KASIM 2. ÇIKMAZI Sk., MİMAR KASIM Cd., SARAY BOSTANI Sk., ŞEYH CELAL Sk., YAYLA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24201-2303 TM)

– KAVAKLI Mh., DUMLUPINAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24245-21452)

– ANADOLU Mh., BOLLUCA Mh., İSLAMBEY Mh., NENEHATUN Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24236-28262-29216-28261-28430-29597-28750-29101-29399-28443-28261-28801-28763-28982-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29337)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 2.KAYNAK Sk., ÜSTKÜME Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24271-9595 T.M.)

– BÜYÜKDERE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24263-4016)

– HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., HADIMKÖY Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., ALPARSLAN TÜRKEŞ Cd., AYASOFYA Cd., HADIMKÖY Cd., İZCİ Sk., SALİME Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında NAKKAŞ Mh., HADIMKÖY-NAKKAŞ YOLU Cd., MÜHENDİS Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 07:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24306-20404,20810,27950,20718,20717,20719,20723,20839,22617,27944,22611)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.PINAR Sk., İSTANBUL Cd., ÇEŞMEBAŞI Cd., ÇALIŞKAN Sk., 1.DİLEK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24270-9604 T.M.)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., ÇALIŞKAN Sk., 1.GONCA Sk., 2.ÇAYIR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24272-9708 T.M.)

– YAKUPLU Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., 18. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24319-21242 DP:7-21108 DP:4 )

– KÜÇÜK KILIÇLI Mh., KEŞAN Cd., FENER Mh., HARMAN PINAR Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 01:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24328-25015-25584-25837-25857)

– HÜRRİYET Mh., GÜLBABA Sk., GÖNÜL Sk., GÜZELBAHÇE Sk., SARICA Sk., FLAMİNGO Sk., RAHMİ ÇOLAKOĞLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24380-25523-25582-25283-25963-26160)

– KAPTANPAŞA Mh., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24341-3719)

– TEVFİKBEY Mh., İSTİKLAL Cd., ORTA KENT Sk., 1.ÖZCAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24405-11965)

– KÜÇÜK PİYALE Mh., YENİ YOL ARA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24342-3758)

– SOĞANLI Mh., NİLÜFER Sk., İLHAN Sk., ALPER Sk., KARAMUSTAFAPAŞA Sk., AHMET HAŞİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24337-705)

– KÜÇÜK PİYALE Mh., YENİ YOL ARA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24343-3758)

– KADIMEHMET EFENDİ Mh., EMİR EFENDİ ÇIKMAZI Sk., NALINCI MEKTEBİ Sk., MABUT LİZBUT Sk., KULAKSIZ Cd., KULAKSIZ Mh., EYÜP PAŞA Sk., EBE HATUN ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24344-3123)

– KADIMEHMET EFENDİ Mh., KADI MEHMET Cd., MABUT LİZBUT Sk., KÜRKÇÜ ŞAHİN Sk., MUİT Sk., ARDA Cd., KULAKSIZ Mh., HALİL EFENDİ ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24345-3864)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279/1. Sk., 1285. Sk., 1427. Sk., 1427/1. Sk., 1428. Sk., 1429/1. Sk., 1429. Sk., 1429/2. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1431. Sk., 1431/1. Sk., 1432. Sk., 1433. Sk., 1435. Sk., 1436. Sk., 1437. Sk., 1439. Sk., 1469. Sk., 1472. Sk., 1473. Sk., 1475. Sk., 1476. Sk., 1476/1. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1481. Sk., 1481/1. Sk., 1482. Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24358-28850 tm)

– AKŞEMSETTİN Mh., ARI Sk., 1.ARI ÇIKMAZI Sk., ERCİYES Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24359-28849 tm)

– AKŞEMSETTİN Mh., AYTAÇ Sk., AĞAÇ Sk., ELMAS Sk., SELİMPAŞA Sk., SUNA Sk., ÖZEN Sk., ÇAKMAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24361-28111 tm)

– GÜZELCE Mh., YOĞURTHANE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24428-24034)

– KILIÇALİ PAŞA Mh., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24340-3746)

– ÇAYIRBAŞI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24346-4414)

– ÇAYIRBAŞI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24347-4416)

– ADNAN KAHVECİ Mh., BAĞLIK Cd., HASBAHÇE Cd., ALEMDAĞ Cd., ÇANKAYA Cd., KIŞLA Cd., CUMHURİYET Mh., ERDEMLİ Cd., ONUR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24352-21398-20268-20269-22542)

– ÇIRÇIR Mh., ATATÜRK Cd., BAŞAK Sk., DARICA Sk., DÖNMEZ Sk., GİDEN Cd., NUR Sk., NİLÜFER Sk., SELİM Sk., SEVDA Cd., SUNAR Sk., İLİM ALT Sk., İLİM Sk., ALİBEYKÖY Mh., KADER Sk., SEREN Sk., UMUT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24360-28864 TM)

– ADNAN MENDERES Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24397-29212-29945-29595-29286-28578-28585-28786)

– ÇOBANÇEŞME Mh., SANAYİ Cd., YAKAMOZ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24401-31438)

– HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24403-28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884)

– ÇOBANÇEŞME Mh., SELVİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24404-31467)

– TEVFİKBEY Mh., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24406-11582)

– ANADOLU Mh., BAYSAL Sk., SARIÇAM Sk., YENİBAHÇE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24423-28262)

– İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24394-29210)

– HARAÇÇI Mh., MUALLİM Sk., BAYRAK Cd., SARVAN Sk., TÜMER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24400-28384)

– TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24407-11859)

– TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24409-11937)

28 MAYIS 2019 SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

– ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24379-4781 4782 4783 4784 4785 4303 4778 4619)

– KAZIM KARABEKİR Mh., 1/6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24033-18573)

– BAHÇELİEVLER Mh., ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK Sk., ZİYAPAŞA Sk., ŞEVKET DAĞ Sk., ELMALI 2 Sk., İSMAİLPAŞA Sk., ÇINARLI Sk., ADNAN KAHVECİ Bul., NURETTİNPAŞA Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., FUATPAŞA Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., AYVALI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24091-852-1-2)

– MEVLANAKAPI Mh., AYNALI BAKKAL Sk., BARUTÇU Sk., GÜHERCİLER Sk., KARABAŞ AKARCASI Sk., KARABAŞ BOSTANI Sk., KARABAŞ ÇEŞMESİ Sk., NİŞASTAHANE Sk., PEYK DEDE ARALIĞI Sk., TİRYAKÇI Sk., ÇARIKHANE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24202-2325 TM)

– KAVAKLI Mh., FATİH Cd., DUMLUPINAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:0024246-21452-22256)

– ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24395-4505)

– BÜYÜKDERE Mh., OKYANUS ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24264-4216)

– BÜYÜKDERE Mh., OKYANUS ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24265-4216)

– MİMAR SİNAN Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., OTLUKBELİ Sk., AKPINAR Sk., AKBUDAK Sk., CENGİZ TOPEL Cd., AĞAOĞLU Sk., ÇIRAĞAN Sk., HÜSREVPAŞA Sk., MUTLUTÜRK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24285-25239-25530)

– YAKUPLU Mh., ÇINAR Sk., GÜLAÇAR Sk., HERCAİ Sk., KİRAZ Sk., PAMUK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24320-21108 DP:9)

– LEVAZIM Mh., KORU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24348-3915)

– SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., HALKALI Cd., 5.YILDIRIM Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24411-11058)

– ALİBEY Mh., AKGÜN SİLİVRİLİ Cd., TURGUT ÖZAL Bul., BAŞKOMUTAN Cd., HASTANE Cd., TURGUT BİNGÖL Sk., KARTAL Sk., ÇETİN Sk., NADİR ERGÜR Sk., MÜMİN ARK Sk., YUSUF ÇOĞAL Sk., ÇAĞLAR Sk., ÇİMEN Sk., DAMLATAŞ Sk., GÜRTEPE Sk., KUYU Sk., DOKTOR ŞEMSETTİNBEY Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24372-25192)

– MİTHATPAŞA Mh., AĞAÇLIK Sk., SELANİK Bul., YEŞİLÇAM Sk., KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU Sk., DAVUTPAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24318-9705 9685 9551 9290 9603 9438,BAŞ PINAR MEMBA SUYU, 9065 9710 9751, HİSAR SU ( 9859 T.M.))

– ORTAKÖY Mh., AMCABEY Sk., AYAYDIN Sk., LEVAZIM Mh., AMBARLIDERE YOLU Sk., ÇAYIR Sk., MECİDİYE Mh., ÇEVİRMECİ Sk., BÜYÜKKUYU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24349-3841)

– MECİDİYE Mh., MUSTAFA İZZET EFENDİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24350-3515)

– SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., UĞUR MUMCU Mh., 2107. Sk., 2115. Sk., 2118. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., K Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24363-28245 tm)

– MECİDİYE Mh., MUSTAFA İZZET EFENDİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24351-3148)

– ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24362-28237 tm)

– UĞUR MUMCU Mh., 2121. Sk., 2128. Sk., 2131. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2138. Sk., 2139. Sk., 2139/1. Sk., N Cd., ORHAN GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24364-28248 tm)

– KARAYOLLARI Mh., 547/1. Sk., 547/2. Sk., 559. Sk., 577/1. Sk., GALERİ Cd., KADİR AKDOĞAN Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24365-28266 tm)

– BAHÇEKÖY YENİ Mh., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., MADEN Mh., RUMELİ KAVAĞI Mh., DEMİRCİ Mh., GÜMÜŞDERE Mh., KISIRKAYA Mh., KUMKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24377-4781 4782 4783 4784 4785 4303 4778 4619 4143 4353 4355 4601 4647 4356 4357 4381 4487 4646 4316 4396 4358 4657 4370 4352 4518 4354 4521 4427 4516 4596 4360 4640 4562 4641 4315 4317 4318 4319 4337 4340 4334 4423 4389 4388 4387 4320 4321 4218 4437 4454 4606 4624 4713 4323 4344 4342 4392 4462 4324 4372 4395 4702 4704 4701 4660 4703 4399 4375 4309 4310 4654 4602 4524 4332 4377 4306 4307 4162 4180 4237 4030 4398 4308 4493 4333 4345 4714 4525 4394 4476 4392 4620 4380 4327 4479 4621 4467 4165 4364 4466 4418 4452 4257)

– ADNAN KAHVECİ Mh., ÇANKAYA Cd., OSMANLI Cd., KONAK Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24353-20265-20264-20263-20266 )

– GAZİTEPE Mh., FABRİKALAR Cd., KADIKÖY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24381-25834)

– AĞAÇLI Mh., AKPINAR Mh., IŞIKLAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24382-MİLTEN,9223,9965,9933,9704,9570,9871,KİLSAN 9405, HAVA ALANI,9967,9801,İSTAÇ 9837,9539,AKPINAR,9243,9284,9261,9260,KCK IŞIKLAR,9255,9730,9568,9562,9273,9857,9255,9627,9275,9989,9641,9873,9257,9242,9282,9488,9764,9864,9866,9725,9866,9608,9241,9259,9518,9529,9301,9973,AĞAÇLI 9286,9430,9520,9863,9943,9942,9710,9794,9795,9796,9905,9843,9247,9789,9288,9265,9263,9264,9269,9235,9860 T.M.)

– İNÖNÜ Mh., HALKALI Cd., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24412-11804)

– SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24414-11168)

– TEVFİKBEY Mh., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24413-11098)

– KUMBURGAZ Mh., BELEDİYE Cd., SAHİL 1 Cd., FERAH 2 Sk., GÜL 5 Sk., PİRAYE Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24429-24040)

– MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., İNÖNÜ 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24431-24001)

– ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24396-4262)

– MEHMET AKİF ERSOY Mh., ATATÜRK Cd., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24408-28267)

– MEHMET AKİF ERSOY Mh., EGEMEN Cd., ÖZTEKİN Sk., ÖZBİLGİN Sk., YILDIZ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24410-29257)

– BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 4. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24421-21695)

– MERKEZ Mh., FAHRİ KORUTÜRK Cd., KALENDER HANE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24437-8152)

– YILDIRIM Mh., GÜRSEL Sk., MÜCAHİT Sk., YAPRAK Sk., MERİÇ Sk., SEYHAN ÇIKMAZI Sk., YENGEÇ Sk., BUĞDAY Sk., BAYRAK Sk., SAKARYA Sk., YAKUT Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24440-8211)

– ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24442-1086)

– KARTALTEPE Mh., FATİH Cd., ÇİMENZAR Sk., 58. Sk., 68. Sk., 60. Sk., 61. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24443-8903)

– ANADOLU Mh., AYDEMİR Sk., ŞEYDANUR Sk., YILMAZTÜRK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24424-28262)

– BEŞTELSİZ Mh., 102/1 Sk., 102/2 Sk., 104 Sk., 105/1 Sk., 105/2 Sk., 106 Sk., 106/1 Sk., 106/2 Sk., 106/3 Sk., 106/4 Sk., 106/5 Sk., 107/1 Sk., 108/1 Sk., 109 Sk., 110 Sk., 111 Sk., 111/1 Sk., 111/2 Sk., 111/3 Sk., 113 Sk., 114 ARALIĞI Sk., 114 Sk., 75/2 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., SEMİHA ŞAKİR Cd., ŞEHİT ER FARUK SEVİM Sk., MERKEZEFENDİ Mh., SABRİ ÜLKER Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24436-1818)

– MİMAROBA Mh., ÇARMIKLI Cd., UĞUR MUMCU Cd., NEŞE Cd., ŞÜKRAN Cd., MELTEM 2 Sk., BAHAR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24433-24166 24306 24165)

– CEVATPAŞA Mh., KAFKAS Sk., BİRLİK Sk., FIRIN Sk., ŞEHİT BAHTİYAR AYDIN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24441-8628)

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 6. Cd., 7. Cd., 8. Cd., 9. Cd., MİMOZA Sk., PAPATYA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24452-20847 20846)

– ÇAĞLAYAN Mh., BİROL Sk., BAĞ Sk., UYSAL Sk., ŞAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24456-9180 T.M. İLGİLİ DEPARI)