27 Mayıs Hadi ipucu sorusu: Akdeniz’in Deniz Feneri olarak bilinen yanardağın ismi nedir?

Sendromsuz Mini hadi bugün 21:00’da. Bugünkü ipucu, İtalya’da bulunan, aktif ve bulunduğu ada ile aynı ismi taşıyan yanardağdan geliyor. Bu yanardağ, sık sık püskürmesi sebebiyle ortaya çıkan ışıktan, “Akdeniz’in Deniz Feneri” olarak da biliniyor. Sizce bu yanardağın ismi nedir?

27 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Stromboli

Stromboli, Tiren Denizinde, Sicilya’nın kuzey kıyısı açıklarında bulunan, İtalya’nın aktif ve adayla aynı ismi taşıyan yanardağı bulunan küçük adadır.

Stromboli yanardağı, sık sık püskürmesi sebebiyle ortaya çıkan ışıktan, “Akdeniz’in Deniz Feneri” olarak da bilinir.

Sicilya’nın kuzeyindeki volkanik takımadalar olan Eolie Adalarından biridir. İsmi eski Yunanca’daki yuvarlak formu sebebiyle verilmiş olan Stroŋgulḗ adının bozulmuş halidir. Ada nüfusu 400 ile 750 kişi arasında değişir.

Stromboli Adası yanardağ etkinlikleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Adanın yanardağı en son 2 Ağustos 2008 patlamıştır. Oldukça etkin görünen Stromboli’den denize sürekli lav akıntısı karışır.