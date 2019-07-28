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Sayısal Loto sonuçları 27 Temmuz: Sayısal Loto’da ilk devir!

Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını bekliyordu ve Milli Piyango İdaresi sonuçları vatandaşlara duyurdu. 1-49 rakamları arasından seçilen altı rakamı doğru tahmin etme oyunu Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. İşte 27 Temmuz Sayısal Loto sonuçları...

09:11 -
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Sayısal Loto sonuçları 27 Temmuz: Sayısal Loto’da ilk devir!

Bayramda büyük ikramiye hayali kuranlar Sayısal Loto sonuçları araştırmaya başladı. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. 27 Temmuz Sayısal Loto sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 27 TEMMUZ

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 5, 18, 19, 20, 29 ve 46

Son güncelleme: android-time 09:28 28.07.2019
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