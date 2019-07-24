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271 Milyonluk sahte para operasyonunda 6 tutuklama

İstanbul’da sahte 271 milyon 150 bin Dolar sahte para ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan aralarında FETÖ’den ihraç edilen bir komiserinde bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Habip ATAM
20:22 -
Haberler Gündem
271 Milyonluk sahte para operasyonunda 6 tutuklama

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Temmuz'da Esenyurt'taki bir matbaaya operasyon düzenledi. Baskında gizli bir bölmede 271 milyon 150 bin Dolar ele geçirildi. Yüksek kalite baskı yöntemi ve özel imal edilmiş kağıtlarla basılan paralarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin en son Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken FETÖ'den açığa alınan bir komiser olması dikkat çekmişti.

Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri bugün tamamlandı. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler in 6'sı da tutuklandı. Olayla ilgili 2 şüphelinin arandığı belirtildi.

Son güncelleme: android-time 20:25 24.07.2019
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