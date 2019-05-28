28 Mayıs Hadi ipucu sorusu: Hadi Bakalım, Abone ve Ateşle Barut gibi şarkıların söz yazarı kimdir?

Hadi 90’lar Türkçe Gecesi bugün 21:00’da! Bugünkü ipucumuz ise 90’lı yıllara damga vurmuş şarkıların söz yazarı bir sanatçı ile ilgili.Türk pop müziğine önemli eserler vermiş bu kişi, “Hadi Bakalım”, “Abone” ve “Ateşle Barut” gibi şarkıların söz yazarı.Sizce kimden bahsediyoruz?

28 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: YONCA EVCİMİK

Yonca Evcimik 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü’nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.

1979’da Şan Tiyatrosu’na girdi. 1984’e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı adlı filmlerde de oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri’nde sunucu ve show girl olarak çalıştı.