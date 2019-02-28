Fırtına gibi bir gün! 28 Şubat’tan son dakika haberleri…

– Melih Gökçek'ten ‘yeni parti' açıklaması

İsmi eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan ile birlikte ‘yeni bir parti oluşumu’ iddiaları içinde geçen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek açıklama yaptı. Gökçek “Ahmet Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur.” dedi.

– AKP’li başkandan skandal sözler: AKP'de çalışmak sevap hanesine yazılıyor

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman katıldığı bir programda gençleri birlikte siyaset yapmaya davet etti. Kahraman, “Gelin birlikte siyaset yapalım. Evet, işimiz zor ama hiç merak etmeyin her çalışma Allah'ın izniyle sevap hanesine yazılıyor” dedi.

– Ekrem İmamoğlu, İstanbul projelerini açıkladı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için çözüm projelerini açıkladı. ‘Kriz var hanımlar, beyler. Derin kriz. Can yakıcı, yuva yıkıcı kriz. “Beka sorunu” diye İstanbulluyu boş yere uyutmaya çalışmayın’ diyen İmamoğlu,’ Şapka düştü, kel göründü. Mızrak çuvala sığmıyor. İstanbullu her şeyin çok ama çok farkında’ diye konuştu.

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– Detaylar ortaya çıktı: Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, kendileriyle aynı saat diliminde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynamak isteyen Cumhuriyet Savcısı’na itiraz eden 14 öğretmen, iddiaya göre öfkelenen savcının talimatıyla gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğretmenler, resmi işlem yapılmadan serbest bırakılırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK’nın inceleme başlattığını ve konunun yakın takipçisi olduğunu açıkladı. Saha işletmecisi de yaşananları doğrulayarak, öğretmenlere maç esnasında sahaya gelen polislerce GBT yapıldığını ardından da polis merkezine götürüldüklerini söyledi.

– AKP'li Alinur Aktaş'tan aydınlara skandal sözler

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Alinur Aktaş, katıldığı bir organizasyonda rakibi CHP'li adayı Mustafa Bozbey’i eleştirirken skandal sözlere imza attı. Aktaş'ın Bozbey'e hitaben söylediği “Nerede devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Bahriye Üçok'un, nerede dinle diyanetle problemi olan adam varsa hepsinin ismini belirli merkezlere verdin” sözleri büyük tepki topladı. Aktaş, FETÖ'ye yönelik attığı övgü dolu tweetlerle gündeme gelmişti.

– ABD ve Kuzey Kore anlaşamadı

8 aylık bir aranın ardından tekrar bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirvede ikinci gün beklenmedik bir şekilde sona erdi… İki lider bugün görüşmelere devam ederken, Trump yönetimi zirveyi kısa keserek kapanış konuşmasını 2 saat erkene çekti. Beyaz Saray, iki ülke arasında anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

– Reuters: 8 ton altın kaçırdı

Reuters haber ajansı, Venezuela’da muhalefet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Maduro yönetiminin ‘yaptırımlarla başa çıkabilmek adına’ en az 8 ton altını ülkeden çıkardığını iddia etti.



– Yıldırım Demirören TFF başkanlığından istifa etti

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada “”26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.” dedi.



– A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam ile yapılan 4 yıllık anlaşma, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

– Ünlü yıldız Lisa Sheridan ölü olarak bulundu

CSI Miami dizisi yıldızı Lisa Sheridan ABD’nin New Orleans kentindeki evinde ölü olarak bulundu.

