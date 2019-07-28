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28 Temmuz Hadi ipucu sorusu: 2002 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenmiştir?

Hadi ipucu sorusu her gün olduğu gibi bugün de Instagram'dan yayınlandı. Spor konusunda kendine güvenenler Hadi ipucu sorusunu kolayca yanıtlayabilecek. 28 Temmuz Hadi ipucu sorusu: 2002 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenmiştir? İşte merak edilen yanıt...

18:01 -
Haberler Gündem
28 Temmuz Hadi ipucu sorusu: 2002 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenmiştir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Zaman Makinesi 2000’ler bugün 20:30’da! Bugünkü ipucu ülkedeki herkesi birbirine kenetleyen ve büyük bir coşkuyla hatırlanan 2002 FIFA Dünya Kupası ile ilgili. Dünya üçüncülüğüyle tarihi bir başarıya imza attığımız o yıl, turnuva nerede düzenlenmişti sizce?

28 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: GÜNEY KORE VE JAPONYA

HADİ NEDİR?

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.

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