28 Temmuz Hadi ipucu sorusu: 2002 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenmiştir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Zaman Makinesi 2000’ler bugün 20:30’da! Bugünkü ipucu ülkedeki herkesi birbirine kenetleyen ve büyük bir coşkuyla hatırlanan 2002 FIFA Dünya Kupası ile ilgili. Dünya üçüncülüğüyle tarihi bir başarıya imza attığımız o yıl, turnuva nerede düzenlenmişti sizce?

28 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: GÜNEY KORE VE JAPONYA

HADİ NEDİR?

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.