285 milyon liralık iş 1.6 milyara ihale edilmiş

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 4.5 milyar TL borçla devradıklarını belirten başkan Zeydan Karalar, belediyenin iştiraklerinden Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (ASKİ) tespit yolsuzlukları kalem kalem açıkladı. Karalar, göreve geldikleri 5 ayda 60 milyonluk yolsuzlukları belgelediklerini, aldıkları önlemlerle de 160 milyon TL'yi kuruma kazandırdıklarını kaydetti. Karalar, eski yönetimin 1 milyar 652 milyon TL'ye ihale ettiği sulama işinin 285 milyon TL'ye yapılabileceğini tespit edip, yatırımı durdurduklarını bildirdi. Karalar, “Düşünün 1 milyar 652 milyon nerede, 285 milyon nerede? Eğer biz de eski yönetimin bu ihalesini devam ettirseydik 1 milyar 367 milyon TL kamu zararı olacaktı” dedi. Karalar, tespit edilen yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Halkın tek kuruşunun bile hesabını soracağız” dedi.

HER AY İKİ MİLYON TASARRUF

Karalar, işe ASKİ Genel Müdürlüğü'nde gereksiz kiralık araçları tasfiye etmekle başladıklarını söyledi. Karalar, “Bu araç kiralarından aylık 2 milyon lira tasarruf ettik. Yani yılda 24 milyon TL tasarruf ettik” dedi. Zeydan Karalar, eski yönetim tarafından hiç açılmayan ama açılmış gibi işlem yapılıp 5 milyon 267 bin TL'lik liralık fatura kesilen 35 su kuyusunun durumunu da gösterdi. Görüntülerde açılmış gibi gösterilen su kuyularının sadece küçük beton kapaklarının olduğu altlarında ise kuyu olmadığı görüldü.