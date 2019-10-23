29 Ekim 2019 resmi tatil mi? 28 Ekim’de okullar tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kaldı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına kutlanıyor. Peki bu yıl Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim 2019 resmi tatil mi, okullar açık mı? Kaç gün tatil yapılacak?

29 EKİM TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde resmi bir bayramdır bu nedenle de resmi kurumlar kapalıdır. 28 Ekim Pazartesi yarım gün, 29 Ekim Salı tam gün tatil yapılacak. Okullar, hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.

28 EKİM OKULLAR TATİL OLACAK MI?

28 Ekim Pazartesi günü tam gün resmi tatil değil. 28 Ekim Pazartesi yarım gün tatil yapılacak. Konu ile ilgili bir açıklama olduğu anda sozcu.com.tr'de olacak. 28 Ekim Pazartesi günü tatil ilan edilirse kamu çalışanları 4 gün tatil yapacak ve okullar tatil olacak.